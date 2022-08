Appie A., de man die in 1990 in Oosterbeek twee supermarktmedewerkers vermoordde en een derde met een levenslange beperking opzadelde, wordt voorbereid op vrijlating. Dat ontdekte podcastmaker Marc Adriani toen hij een serie maakte over de geruchtmakende overval.

In de podcast reconstrueert Adriani de zaak en doen de nabestaanden van de slachtoffers na 32 jaar voor het eerst hun verhaal. De podcast is gemaakt voor De Gelderlander, het AD en aangesloten regionale dagbladen.

Tijdens het maken van de serie kwam Adriani erachter dat A. mogelijk vrijkomt. De nabestaanden hebben namelijk een brief ontvangen waarin staat dat hij is overgeplaatst naar een tbs-kliniek, ter voorbereiding op proefverlof. Het uiteindelijke doel is A. gratie verlenen.

Dat is sinds 1985 slechts drie keer eerder gebeurd bij levenslang veroordeelden. De nabestaanden hopen volgens de podcastmaker dat ze door hun verhaal te doen kunnen voorkomen dat A. binnenkort vrij rondloopt.

Volgens de podcastmaker zijn de nabestaanden helemaal niet blij met de mogelijke gratie en daarom werkten ze ook mee aan de podcast. "Wij hebben wel levenslang, waarom hij dan niet?", citeert het AD een van de nabestaanden.

Wrede en beruchte supermarktoverval

De overval van A. is een van de wreedste en beruchtste overvallen in Nederland. In de vroege ochtend van maandag 14 mei 1990 stormden twee mannen het Albert Heijn-filiaal in Oosterbeek binnen. Ze hielden medewerkers onder schot, maar kwamen er al snel achter dat er niets te halen viel.

Tijdens de vlucht naar buiten was A. zo boos dat ze zonder buit het pand verlieten, dat hij zijn hagelgeweer op een medewerker richtte en die van dichtbij door het hoofd schoot. Hij herlaadde en schoot vervolgens nog een supermarktmedewerker dood. Een derde persoon werd ook neergeschoten, maar die overleefde dat ternauwernood. Het slachtoffer hield er wel een beperking aan over.

Van levenslang naar mogelijke gratie

A. slaagde er daarna in om lang uit handen van justitie te blijven. Hij vluchtte naar Chili, maar werd in 1993 alsnog opgepakt. In het najaar van 1994 kwam hij geblinddoekt aan op Schiphol. Een half jaar later kreeg hij levenslang.

Niet lang geleden was levenslang ook echt levenslang, maar sinds 2017 krijgen mensen met levenslang na 25 jaar cel een herbeoordeling. De minister bepaalt daarna of iemand in aanmerking kan komen voor gratie en vrij kan komen.

De podcast Appie is sinds zaterdag te beluisteren.