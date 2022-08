Zaterdag is er een mix van stapelwolken en zonnige perioden. Het blijft droog en de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden.

De wind komt uit het noorden tot noordwesten en is matig van kracht.

In de avond klaart het flink op. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar 10 graden in het oosten tot 15 graden aan zee.

