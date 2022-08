In het lopende onderzoek naar meerdere explosies bij woningen en horecazaken in Amsterdam is vrijdagavond een eerste verdachte opgepakt. Dat meldt de politie. De persoon wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere explosies.

Ruim een week geleden werden meerdere teams opgericht die onderzoek doen naar plofkraken en explosies. De aanhouding komt voort uit dat onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat deze persoon alleen contact mag hebben met een advocaat. Ook wordt er om die reden niet meer informatie gedeeld over het onderzoek en de verdachte.

De laatste weken wordt Amsterdam geteisterd door plofkraken en explosieven bij horecapanden en woningen. Over de specifieke horecazaken of woningen kan een woordvoerder van de politie desgevraagd niets zeggen. Het gaat om meer dan tien gevallen.

De afgelopen tijd waren er onder meer explosies op het Kleine-Gartmanplantsoen bij Café in the City in het Amsterdamse centrum en bij horecazaak The Harbour Club aan de Cruquiusweg in Amsterdam-Oost. Ook ging een explosief af bij een huis aan de Emanzana, midden in een woonwijk in de Bijlmermeer.