Vrijdag is een einde gekomen aan alle regionale hittegolven van deze week. Het kwik kwam nergens boven de 25 graden uit. Landinwaarts maakte de zon zelfs plaats voor regen en onweer. Dit weekend blijft het koeler, maar de zon keert terug.

Deze week was het opnieuw heet op veel plekken. In het Gelderse Hupsel kwam de langste regionale hittegolf van dit jaar na achttien dagen ten einde. Het werd daar vrijdag 23 graden, waarmee een einde kwam aan de hittegolf die op 8 augustus begon.

De langste regionale hittegolf in Nederland duurde 29 dagen. Die vond in 2018 plaats in Hupsel en Twente.

Tussen 7 en 10 augustus begonnen door het hele land regionale hittegolven. De meeste waren een week later weer voorbij, maar in Hupsel duurde de regionale hittegolf sinds het begin op 8 augustus maar voort.

Op andere plekken was er deze week sprake van een nieuwe regionale hittegolf. In delen van Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg werd het deze week drie keer warmer dan 30 graden.

Vrijdag kwamen ook die hittegolven ten einde. Landelijk was er deze week net geen sprake van een hittegolf.

Weekend wordt koeler maar zonnig

Het weekend begint op veel plaatsen bewolkt. In het oosten van het land is er grote kans op regen en zelfs onweer. Verder blijft het op de meeste plaatsen in het land droog. De droogteproblemen zullen dan ook niet opgelost worden met een paar lokale buien. De temperatuur varieert tussen de 21 en 26 graden.

Zaterdag en zondag maakt bewolking steeds meer plaats voor de zon. Uit het noorden waait koelere lucht ons land in. Zaterdag en zondag zijn overwegend zonnig met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Daarmee koelt het af, maar blijft het aangenaam zomerweer. Het blijft vrijwel overal droog. Na het weekend bestaat de kans dat de temperatuur landinwaarts weer naar de 25 graden klimt.

Augustus is tot nu toe een bijzonder warme maand. Donderdag was het voor de zevende keer deze maand tropisch warm in De Bilt. Daarmee is deze augustus hard op weg om een van de warmste ooit te worden.