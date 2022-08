Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft donderdag in Ter Apel "een kleine dertig" asielzoekers onderzocht. Vier van hen zijn doorverwezen naar een dokterspost of ziekenhuis, zegt noodhulpcoördinator Monique Nagelkerke vrijdag tegen NU.nl.

Artsen zonder Grenzen is sinds donderdag aan het werk in Ter Apel. De hulporganisatie kwam daarmee voor het eerst in Nederland in actie, omdat de situatie buiten de poorten van het aanmeldcentrum mensonwaardig is.

"Het is druk, chaotisch en rommelig. Maar ondertussen blijven wij patiënten zien", zegt Nagelkerke. Zij is op dit moment aan het werk in Ter Apel.

Daar staat sinds vrijdag een mobiele kliniek van Artsen zonder Grenzen. Donderdag deelde de hulporganisatie een werkplek met het Rode Kruis, dat al enige tijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aanwezig is. Volgens Nagelkerke werden de medewerkers "enorm gesteund" door het Rode Kruis. "Zij deden de basale eerste hulp, wij de meer gecompliceerde gevallen. En wie wij niet konden behandelen, wordt weer doorverwezen."

Een medewerker van Artsen Zonder Grenzen behandelt een man in de mobiele kliniek. Een medewerker van Artsen Zonder Grenzen behandelt een man in de mobiele kliniek. Foto: ANP

Vooral mannen kwamen langs

Vooral mannen kloppen bij Artsen zonder Grenzen aan. De kwetsbaardere mensen, vrouwen en kinderen, kunnen sneller de poorten van het aanmeldcentrum in. "We zien heel veel huidaandoeningen, zweren, wonden en luchtweginfecties. Ook zien we mensen met chronische ziektes die medicatie nodig hebben."

Donderdag kwamen zo'n dertig mensen naar de werkplek. "Uiteindelijk hebben we vier mensen doorverwezen", zegt Nagelkerke. Onder hen zijn de twee mannen waar de hulporganisatie donderdag al over sprak. Twee anderen werden naar de dokterspost gestuurd. Een van hen kon na behandeling terug, een andere persoon werd door de dokterspost naar het ziekenhuis doorverwezen.

Dat Artsen zonder Grenzen op de eerste dag in Ter Apel al mensen naar het ziekenhuis moest sturen, is volgens Nagelkerke niet heel opvallend. Dat gebeurde ook al voordat de hulporganisatie er was. De asielzoekers klopten dan aan bij de beveiliging.

Mensen ondanks moeilijke omstandigheden heel begripvol

Nagelkerke noemt de situatie in Ter Apel "te bizar voor woorden". "We kennen dit uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika. Maar in Ter Apel in de akker tegenover het mais, dat zijn we niet gewend." Volgens de hulpverlener zijn sommige mensen angstig, boos en stil, maar zijn ze over het algemeen ondanks de moeilijke omstandigheden heel begripvol.

Het kabinet gaat naar verwachting vrijdag meer bekendmaken over maatregelen die de opvangcrisis moeten oplossen. Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen, liet eerder deze week weten het veld voor het aanmeldcentrum vrijdag leeg te willen hebben.

"Er wordt gezegd dat men hier zou weggaan, maar wij zien dat nog niet zo een-twee-drie gebeuren", zegt Nagelkerke. "Zolang er mensen zijn die hier onder deze omstandigheden blijven, blijven wij ons werk hier doen."

Verbetering: In onze kop schreven we dat er vier mensen naar het ziekenhuis zijn gestuurd. Dit blijkt niet te kloppen: Artsen zonder Grenzen heeft twee mensen doorverwezen naar het ziekenhuis en twee naar de dokterspost. Dit is aangepast.