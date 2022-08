Rondom de Conference League-wedstrijd tussen FC Twente en Fiorentina in Enschede zijn donderdagavond elf mensen aangehouden. Daarbij raakten drie agenten lichtgewond. Op de tribune raakten tijdens het duel meerdere mensen lichtgewond toen een vuurwerkbom ontplofte tussen de stoeltjes. Dat meldt de politie vrijdag.

De mobiele eenheid van de politie voerde meerdere charges uit bij het stadion om supporters van beide clubs te scheiden, omdat die volgens de politie uit waren op een confrontatie.

Supporters zijn aangehouden voor openlijk geweld, mishandeling, vernielingen en het overtreden van de wet wapens en munitie. De politie vermeldt niet of de arrestanten FC Twente of Fiorentina-supporters waren of dat het om fans van beide clubs ging.

Tijdens de wedstrijd gooide Italiaanse supporters vanuit het Fiorentina-vak een vuurwerkbom naar FC Twente-supporters. Het projectiel ontplofte op de tribune. Vanwege het incident legde de scheidsrechter het duel tijdelijk stil. In de tweede helft sloeg de vlam opnieuw in de pan toen Fiorentina-fans een fakkel gooiden.

De wedstrijd zelf eindigde in 0-0. Daardoor slaagde FC Twente er niet in om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. Fiorentina uit Florence gaat wel de groepsfase in.