Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze keer: Meer kans om kanker te overleven, Filipijnse scholen na dik twee jaar weer open, en Singapore en Vietnam zetten stapjes op het gebied van lhbtiq+-acceptatie.

De kans om kanker te overleven stijgt

Wie nu kanker krijgt, heeft een aanzienlijk betere kans om dat te overleven dan tien jaar geleden.

Van de patiënten die tussen 2001 en 2011 kanker kregen, overleed 42 procent binnen vijf jaar. Dat is nu dankzij betere behandelingen en diagnoses gedaald tot 34 procent. De precieze cijfers verschillen per soort kanker, maar gemiddeld is er een positieve trend. Eentje waarvan wetenschappers verwachten dat ie doorzet.

Waarom dit goed nieuws is: dat hoeven we je niet uit te leggen, toch?

Homoacceptatie in Singapore en Vietnam een stapje verder

Twee keer goed nieuws uit Zuidoost-Azië. In Singapore is seks tussen mannen niet meer verboden. En de Vietnamese regering meldde deze week dat lhbtiq+'ers niet aan een ziekte lijden en dus ook niet 'genezen' hoeven te worden. Ze moeten juist met respect worden behandeld, benadrukte de overheid.

Waarom dit goed nieuws is: de lhbtiq+-acceptatie in Zuidoost-Azië heeft nog een lange weg te gaan. Dus juist daar is elke stap er één, of die nou symbolisch of wettelijk is. Zeker in het conservatieve Vietnam, maar ook in Singapore is het een stapje in de goede richting. Het zal nog wel even duren voordat mensen van hetzelfde geslacht ook met elkaar mogen trouwen.

Miljoenen Filipijnse kinderen eindelijk weer naar school

Na ruim twee jaar corona mogen de 28 miljoen kinderen op de Filipijnen eindelijk weer naar school. Maandag gingen de deuren weer open. Wel met maatregelen zoals mondkapjes en handen wassen. Op ongeveer de helft van de scholen zijn alle leerlingen meteen weer vijf dagen per week welkom. De andere helft begint met een combinatie van fysieke lessen en online onderwijs. In november zou iedereen dan weer de hele week de schoolbanken in kunnen.

Waarom dit goed nieuws is: sowieso komen de meeste kinderen in de klas beter tot hun recht dan online. Maar belangrijker nog: online les was voor veel Filipijnse kinderen helemaal geen optie. Slechts één op de vijf huishoudens heeft thuis internet.

Kleiner nieuws om ook blij van te worden

Tot slot nog een paar kleinere ontwikkelingen waar wij op de redactie om moesten glimlachen:

Wetenschappers in Australië zijn er voor het eerst in geslaagd om 's winters koraal te kweken. Dat biedt hen niet één, maar in totaal drie keer per jaar een kans om het kwetsbare koraal een menselijk duwtje in de rug te geven.





Dat biedt hen niet één, maar in totaal drie keer per jaar een kans om het kwetsbare koraal een menselijk duwtje in de rug te geven. Het gaat goed met de wilde peen in Nederland. Niet te verwarren met winterpeen, want het gaat hier om een witte schermbloem (en zo ziet ie eruit). Die gedijt uitstekend in droge, hete zomer. Gevolg is dat het ook goed gaat met de koninginnenpage, een van de grootste vlinders die in Nederland voorkomt. Tip voor je tuin: wie wilde peen zaait, zal koninginnenpages oogsten.

Het lijkt erop dat honden tranen in hun ogen krijgen als ze hun baasjes weer zien. Tranen van geluk dan hè. Toegegeven: het is nog maar een bescheiden eerste onderzoekje. Maar wij geloven het alvast graag.





Tranen van geluk dan hè. Toegegeven: het is nog maar een bescheiden eerste onderzoekje. Maar wij geloven het alvast graag. Tot slot een leestip voor dierenliefhebbers: deze heerlijke reportage van de Volkskrant. Als kat Momo of leguaan Beatrix wordt vermist, springen de vrijwilligers van zoekstichting Amivedi in de bres. Ook als iemand een verdwaalde kip vindt. Liefst 77.469 meldingen per jaar handelen ze af. Kans op een match: 71 procent.