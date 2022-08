Werknemers van de NS staken in het westen van Nederland van vrijdag 4.00 uur 's ochtends tot 4.00 uur de volgende dag. De gevolgen van de staking zullen ook merkbaar zijn in de rest van het land.

Door de staking rijden in het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland vrijwel geen treinen, kondigde de NS eerder aan. Maar de NS verwacht dat deze staking veel meer gevolgen heeft dan de eerste staking, die woensdag in het noorden van het land plaatsvond.

Net als toen probeert het spoorbedrijf het stakingsgebied los te koppelen van de rest van de dienstregeling, maar dat is veel lastiger. "Deze regio is heel erg verweven met de rest van Nederland", zegt de woordvoerder vrijdagochtend.

Daarom moeten reizigers volgens haar ook in andere delen van Nederland rekening houden met de mogelijke gevolgen van de staking voor hun treinreis. "Vanaf Utrecht naar het noorden reizen zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn, maar het kan zomaar zijn dat die trein toch uitvalt, mogelijk doordat die trein uit het westen zou moeten komen. Daarom doen wij echt de oproep aan reizigers: houd de reisplanners in de gaten."

Ook tussen het Zeeuwse Kruiningen en Goes rijden vrijdagochtend geen treinen, maar dat komt door koperdiefstal, meldt de NS. Tussen de getroffen stations rijden snelbussen.

Amper mensen op de stations

De reisplanner van de NS kleurt vrijdagochtend rood door de vele treinen die niet rijden als gevolg van de staking. Zo rijden er geen treinen tussen Utrecht en Leiden. Ook kleurt het rood op de trajecten Utrecht-Den Haag, Utrecht-Rotterdam, Leiden-Rotterdam, Amsterdam-Breda en Den Haag-Dordrecht.

Reizigers in Zuid-Holland lijken goed op de hoogte te zijn van de staking. Op enkele teleurgestelde reizigers na, zijn er vrijdagochtend amper mensen te bekennen op de grote stations in Den Haag, Leiden en Rotterdam.

Treinen van de overige vervoerders, waaronder die van R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda en tussen Dordrecht en Geldermalsen, rijden vrijdag wel. De NS verwacht in het weekend volgens de normale dienstregeling te rijden.

De Thalys en de Eurostar rijden ook normaal. De intercity naar Brussel rijdt minder vaak, maar stopt wel zoals gebruikelijk in Rotterdam.

Vakbonden dreigen met landelijke staking

De acties worden gevoerd vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen de NS en de vakbonden FNV, CNV en VVMC. De estafettestakingen duren tot het einde van augustus. Als er dan nog geen cao-bod is waar de vakbonden tevreden mee zijn, komt er volgens de vakbonden een landelijke staking.

Maandag gaan de acties verder in de regio noordwest. Op 30 augustus staakt personeel in het midden van het land en op 31 augustus in het oosten en zuiden van Nederland.