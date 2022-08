Er trekken vrijdag enkele regen- en onweersbuien vanuit het westen over het land. Ook is er veel bewolking. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuidoosten.

Op veel plaatsen in het land zal het de hele dag droog blijven, maar her en der kunnen lokale regen- of onweersbuien voorkomen.

Er is veel bewolking, maar in de avond breekt in het westen de zon door.

In de nacht naar zaterdag is er een mix van wolkenvelden en opklaringen. In het westen is het vrij helder. De temperaturen komen uit op 16 graden aan zee en 13 graden in het binnenland.

Volg het weer Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.