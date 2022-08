Voor de tweede keer deze week zijn in Antwerpen gewapende Nederlanders opgepakt. Dat gebeurde opnieuw in een straat waar vermoedelijk al meerdere keren drugscriminaliteit plaatsvond, melden Belgische media donderdag.

De Antwerpse politie zette in de nacht van woensdag op donderdag een auto met vijf Nederlandse mannen aan de kant. In de auto werd minstens één "oorlogswapen" aangetroffen, meldt de krant Gazet van Antwerpen op basis van ingewijden. In de straat woont een al eerder belaagde man, die in een vete met andere onderwereldfiguren verwikkeld zou zijn.

Het Belgische openbaar ministerie (OM) wil de arrestatie in het Antwerpse stadsdeel Berchem nog niet bevestigen. Het is ook nog onbekend wat de mannen precies van plan waren. Het OM denkt later donderdag meer te kunnen zeggen.

Dinsdagochtend vroeg werden vier Nederlanders opgepakt in een auto met een vuurwapen, munitie en mogelijke benodigdheden voor brandbommen. Dat was vlak bij een eethuisje van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik, dat al eens eerder doelwit was.