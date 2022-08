Op het veld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel gaan inmiddels besmettelijke ziekten rond. Overal ligt afval en de hygiëne laat zwaar te wensen over. Het doet buitenlands aan, maar vindt gewoon plaats op een veld in Groningen. NU.nl was een dag op het terrein voor het aanmeldcentrum voor asielzoekers.

Het is met 32 graden bloedheet op het veld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ieder stukje schaduw wordt benut. Mensen zitten achter auto's, verkeersborden, onder bomen en onder de vijf grote luifels die al enige tijd op het terrein staan.

Ze wachten op vieze kleden en staren voor zich uit. Een man houdt zijn telefoon in de selfiestand voor zijn gezicht om zich zo te kunnen scheren. Het enige wat hij heeft, is een wegwerpscheermes. Water en scheerschuim ontbreken. Als hij klaar is, klopt hij het scheermes uit tegen een paal en staart vervolgens weer in het niets.

Er zijn ook asielzoekers die de slaap proberen te vatten. Ze liggen op het heetst van de dag op het gras met hun hoofd op hun rugtas.

Een Somaliër van rond de dertig meldt zich bij het Rode Kruis. Hij heeft pijn aan zijn voeten. Al snel blijkt waarom: hij zegt dat hij de tocht vanuit Somalië naar Ter Apel veelal te voet heeft afgelegd.

'De bacteriën vliegen hier in het rond'

Bij de tent van het Rode Kruis is het een komen en gaan van mensen met huidklachten. Ze krabben hard op hun rug of hebben rode bulten over hun hele lijf.

"Dat is ook niet zo gek", zegt Rode Kruis-woordvoerder Nicole van Batenburg. "Ze zitten hier in verschrikkelijke omstandigheden en kunnen niet douchen. Er vliegen hier allerlei bacteriën rond."

Om dat te constateren hoef je geen arts te zijn. Overal op het veld voor het aanmeldcentrum ligt afval. Etensresten van een of meerdere dagen oud slingeren ook rond.

Toiletten zijn ranzig

Donderdagochtend zijn de mobiele toiletten op het veld niet anders te beschrijven dan ranzig. Het is dan ook niet verrassend dat je geregeld mensen de bosjes in ziet verdwijnen.

Later op de dag komt een reinigingsbedrijf de toiletten schoonmaken. Een medewerker erkent dat dat eigenlijk vaker zou moeten gebeuren. "Maar er is niet genoeg personeel te vinden", zegt hij.

Sinds donderdag biedt Artsen zonder Grenzen (AzG) medische hulp aan de honderden asielzoekers. Het is voor het eerst dat de organisatie dat in Nederland doet. Normaal gesproken zijn de hulpverleners actief in landen als Griekenland, Libië en Haïti. Maar nu dus ook op een veld in Groningen.

De medewerkers van de hulporganisatie gaan de luifels langs, waar honderden asielzoekers onder zitten. Het zijn voornamelijk mannen. Vrouwen en kinderen hebben een plek achter de hekken van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gekregen.

Man met hartaanval naar ziekenhuis

Artsen zonder Grenzen laat twee mensen per ambulance naar het ziekenhuis vervoeren. Eén man heeft een hartaanval gekregen. Een andere man is diabetespatiënt en heeft al een maand geen insuline gehad.

"Ik ben ervan ontdaan", zegt de zichtbaar geraakte Judith Sargentini. De AzG-directeur noemt het "schaamteloos" dat honderden mensen nu al zo lang op het veld in Ter Apel wachten.

“Mensen die gezond zijn, worden hier ook ongezond.” Judith Sargentini, directeur Artsen zonder Grenzen

"We zien mensen met chronische ziekten die verwaarloosd zijn. Mensen met zweren op hun lijf die misschien wel besmettelijk zijn. Mensen die gezond zijn, worden hier ook ongezond", somt Sargentini op.

Artsen zonder Grenzen blijft vier tot zes weken in Ter Apel, tenzij dat eerder niet meer nodig is.

Om dat voor elkaar te krijgen, is actie nodig. Van het kabinet of van gemeenten. Maar tot nu toe gebeurt dat onvoldoende. Daardoor slapen inmiddels elke nacht honderden asielzoekers in de Groningse buitenlucht. Al kiezen sommigen er ook zelf voor, uit angst om anders in het aanmeldcentrum niet aan de beurt te komen.

Koen Schuiling, voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, zei eerder deze week dat er aan het einde van deze week een oplossing moet zijn. Hij stelde dat het veld dan leeg moet zijn.

Eindeloos wachten voor het aanmeldcentrum

Als de nacht valt in Ter Apel klinkt nog wat geroezemoes vanaf het veld. Er slapen weer zevenhonderd mensen buiten, net als de twee nachten ervoor.

Sommige asielzoekers liggen inmiddels te slapen, maar anderen kunnen de slaap niet vatten. Ze wachten het verloop van de nacht maar af. Het wachten dat inmiddels uitzichtloos is geworden.