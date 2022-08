De man uit Hengelo die op 18 augustus na zijn aanhouding in kritieke toestand in het ziekenhuis is beland, is donderdagmiddag overleden. Dat heeft advocaat Richard Korver namens de familie van de 37-jarige Marcus laten weten.

Marcus is volgens Korver donderdag om 15.04 uur overleden. Hij was vader van twee kinderen.

De Hengeloër werd opgepakt, omdat hij onder invloed van drugs een auto bestuurde op de Bornsche Beeklaan.

Op beelden van RTV Oost is te zien dat de man, die bewusteloos leek, uit de auto werd getrokken en op straat werd gelegd. Vervolgens leek een agent een knie op de borst van de arrestant te plaatsten.

Tijdens het vervoer naar het politiebureau werd de man onwel. Hij belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar hij in coma werd gehouden, meldde RTV Oost.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De familie van Marcus heeft advocaat Korver ingeschakeld voor een extra onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de conclusies in het onderzoek van de Rijksrecherche nog wel even op zich kunnen laten wachten.

Eerder zei een woordvoerder van de politie geen aanleiding te zien voor maatregelen tegen de betrokken agenten. Het is nog niet duidelijk of hier met het overlijden van Marcus verandering in is gekomen.