Specialisten van de forensische opsporing van de politie onderzoeken de oorzaak van de explosie in een Zutphens appartementencomplex van woensdag. Bij de explosie raakten twee mannen van 18 en 31 jaar uit Zutphen en een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond. Dat meldt de politie donderdag.

Het onderzoek is donderdag stopgezet en wordt later hervat. "Het pand is aanzienlijk beschadigd en dat maakt het een gevaarlijke plek. Daarom gaat het langer duren." Over eventuele bevindingen kan nog niets worden gezegd. De woningen zullen zo snel mogelijk worden gesloopt.

Pand is instabiel

Eerder meldde de politie dat het pand door de explosie instabiel is geworden. Daarom moest een specialistisch team van de brandweer het stutten. Een deel van de gevel en een voordeur zijn weggeblazen uit het pand. Ook het dak heeft schade en de achtergevel is gedeeltelijk verdwenen. Direct na de explosie brak brand uit, maar die was volgens de brandweer snel onder controle.

Twee van de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zij er momenteel aan toe zijn, is niet bekend.

De bewoners van het appartementencomplex zijn opgevangen door familieleden en vrienden. Een aantal is in een hotel in de buurt opgevangen, meldt Omroep Gelderland.