De NS heeft besloten om op 3 september tussen 14.15 uur en 20.30 uur geen treinen te laten stoppen op de stations Bijlmer ArenA, Holendrecht en een deel van Duivendrecht. Het vervoersbedrijf verwacht "topdrukte" vanwege onder meer de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. De NS zegt daardoor de veiligheid van reizigers niet te kunnen garanderen.

Op 3 september speelt Ajax tegen Cambuur in de Johan Cruijff ArenA, waar 55.865 supporters in passen. Daarnaast zijn er uitverkochte concerten in de Ziggo Dome en AFAS Live, zegt de NS in een verklaring.

Het vervoersbedrijf stelt dat het einde van de voetbalwedstrijd om 18.15 uur samenvalt met de reizigersstromen van de Grand Prix. De treinen rondom het ArenA-gebied zouden dan vol zitten met Formule 1-fans. "Met als gevolg zeer onveilige situaties, zowel in de treinen als op de stations in het ArenA-gebied."

Volgens de NS was het onmogelijk om de voetbalwedstrijd te verplaatsen naar een andere dag, een andere plek of een ander tijdstip.

Voetbalsupporters en andere reizigers moeten alternatief zoeken

Extra treinen laten rijden ziet de NS ook niet gebeuren vanwege "de sterk aangepaste dienstregeling". Er zijn in dat weekend werkzaamheden aan het spoor en bovendien kampt de NS nog steeds met personeelstekort. Tot slot zijn dan de Wereldhavendagen in Rotterdam, voert de NS aan.

Bezoekers aan het ArenA-gebied krijgen het advies om ander vervoer te zoeken. De metro's blijven wel rijden.

"Een negatief reisadvies is het ergste wat wij onze reizigers aan kunnen doen. Dit doen we dan ook met pijn in ons hart, maar de veiligheid van reizigers en collega's staat altijd voorop", zegt Alex van der Plas, hoofd regionale sociale veiligheid bij de NS.