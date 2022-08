De NS heeft besloten om op 3 september tussen 14.15 uur en 20.30 uur geen treinen te laten stoppen op de stations Bijlmer ArenA, Holendrecht en een deel van Duivendrecht. Het vervoersbedrijf verwacht "topdrukte" vanwege onder meer de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. De NS zegt daardoor de veiligheid van reizigers niet te kunnen garanderen.

Op 3 september speelt Ajax tegen Cambuur in de Johan Cruijff ArenA, waar 55.865 supporters in passen. Daarnaast zijn er uitverkochte concerten in de Ziggo Dome en AFAS Live, zegt de NS in een verklaring.

Het vervoersbedrijf stelt dat het einde van de voetbalwedstrijd om 18.15 uur samenvalt met de reizigersstromen van de Grand Prix. De treinen rondom het ArenA-gebied zouden dan vol zitten met Formule 1-fans. "Met als gevolg zeer onveilige situaties, zowel in de treinen als op de stations in het ArenA-gebied."

Volgens de NS was het onmogelijk om de voetbalwedstrijd te verplaatsen naar een andere dag, een andere plek of een ander tijdstip.

De Amsterdamse metro stopt die dag wel op station Bijlmer ArenA, laat een woordvoerder van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB weten aan NU.nl. De metro stopt ook op station Strandvliet, op enkele honderden meters afstand van het ArenA-gebied.

Op verzoek van de gemeente worden er drie extra metro's ingezet. Ook wordt er gewerkt aan extra parkeerplaatsen.

Voetbalsupporters en andere reizigers moeten alternatief zoeken

Extra treinen laten rijden ziet de NS ook niet gebeuren vanwege "de sterk aangepaste dienstregeling". Er zijn in dat weekend werkzaamheden aan het spoor en bovendien kampt de NS nog steeds met personeelstekort. Tot slot zijn dan de Wereldhavendagen in Rotterdam, voert de NS aan.

Bezoekers aan het ArenA-gebied krijgen het advies om ander vervoer te zoeken.

Volgens de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) is bereikbaarheid altijd een uitdaging als er meerdere evenementen tegelijkertijd zijn. Door het besluit van de NS is het "nog moeilijker om alle bezoekers snel het gebied in en uit te krijgen", aldus Van der Horst.

"Een negatief reisadvies is het ergste wat wij onze reizigers aan kunnen doen. Dit doen we dan ook met pijn in ons hart, maar de veiligheid van reizigers en collega's staat altijd voorop", zegt Alex van der Plas, hoofd regionale sociale veiligheid bij de NS.

Ziggo Dome: 'Te belachelijk voor woorden'

Ziggo Dome vindt het besluit "te belachelijk voor woorden". Dat laat directeur Danny Damman desgevraagd weten. In de populaire concertzaal treedt op 3 september de band Kensington op.

"We hebben een groot probleem", aldus Damman. "Dan heb ik het niet over de fans. Maar ook over de enorme hoeveelheid flexpersoneel waar wij gebruik van maken en die nu de Ziggo Dome niet kan bereiken."

De concertzaal heeft de afgelopen weken al intensief overleg gevoerd met de NS, maar zonder succes. "Ik snap niet waarom de NS deze keuze maakt en de concert- en voetbalfans zo benadeelt. Wij snappen niet waarom de NS ervoor kiest vanwege de Formule 1 zo veel mensen te duperen."

In de concertvergunning van Ziggo Dome staat onder meer dat de zaal verplicht is het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. "Dat doen wij omdat we ervan overtuigd zijn dat het goed is om per ov naar onze concerten te reizen. Het is ongehoord dat de NS ons nu zo in de kou laat staan."

Samen met AFAS Live en de Johan Cruijff ArenA gaat Ziggo Dome proberen de situatie toch in goede banen te leiden. "We gaan proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren over de situatie, dat is het enige dat wij kunnen doen. Maar dat dit tot grote, grote problemen gaat leiden als alle mensen die met de trein zouden komen nu de auto nemen, kan je op je vingers natellen", besluit Damman.

Een woordvoerder van Kensington laat weten geen mening te hebben over het besluit van de NS.