Om 12.00 uur werd het in Deelen (Gelderland), Volkel (Brabant) en Arcen (Limburg) met 30 graden donderdag tropisch warm, meldt Weeronline. De tweede regionale hittegolf van dit jaar is daarmee een feit. De Gelderse plaats Hupsel zit na achttien dagen nog steeds in haar eerste hittegolf.

In Hupsel is dus geen sprake van een tweede, maar een aanhoudende hittegolf. Van de achttien dagen waren negen dagen tropisch warm. De langste regionale hittegolf die ooit is gemeten, duurde 29 dagen. Het ging om de hittegolf in Hupsel en Twente van 2018.

Ook in Twente komt het donderdagmiddag tot een hittegolf. Volgens Weerplaza is het slechts een kwestie van tijd voordat het ook daar 30 graden of warmer wordt.

Met de huidige regionale hittegolf erbij telt Arcen deze eeuw in totaal 27 hittegolven. De Limburgse plaats is hiermee koploper in de lijst met hittegolven. In de kustprovincies komen sinds 2000 een stuk minder hittegolven voor. Zo waren het er in Amsterdam en Rotterdam slechts zeven.

Waarschijnlijk is vrijdag de laatste dag van deze hittegolf, aangezien het kwik zaterdag mogelijk de 25 graden niet weet aan te tikken.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, waarvan drie dagen met temperaturen van 30 graden of hoger. De eerste landelijke hittegolf van 2022 duurde acht dagen: van 9 augustus tot en met 16 augustus. Dit was tevens de eerste hittegolf in twee jaar tijd.