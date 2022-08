Om 12.00 uur werd het donderdag in Deelen (Gelderland), Volkel (Noord-Brabant) en Arcen (Limburg) met 30 graden tropisch warm, meldt Weeronline. De tweede regionale hittegolf van dit jaar is daarmee een feit. Ook is het de warmste 25 augustus ooit.

In De Bilt steeg de temperatuur om 14.20 uur naar 31,6 graden. Daarmee is het vorige record van 31,3 graden uit 2019 gebroken, schrijft Weeronline.

Op dit moment is het in Gilze-Rijen (Noord-Brabant) het warmst. Daar geeft de thermometer 33,6 graden aan. De komende uren zal het kwik nog wat verder stijgen.

Hierdoor bestaat ook de kans dat het landelijk record gebroken wordt. In 1997 werd in Volkel de hoogst gemeten temperatuur ooit op 25 augustus waargenomen. Het kwik gaf toen 34,1 graden aan.

Hupsel bevindt zich al bijna drie weken in hittegolf

De Gelderse plaats Hupsel zit na achttien dagen nog steeds in haar eerste hittegolf. Van de achttien dagen waren negen dagen tropisch warm. De langste regionale hittegolf die ooit is gemeten, duurde 29 dagen. Daarbij ging het om de hittegolf in Hupsel en Twente van 2018.

Met de huidige regionale hittegolf erbij telt Arcen deze eeuw in totaal 27 hittegolven. De Limburgse plaats is hiermee koploper in de lijst met hittegolven. In de kustprovincies komen sinds 2000 een stuk minder hittegolven voor. Zo waren het er in Amsterdam en Rotterdam slechts zeven.

Waarschijnlijk is vrijdag de laatste dag van deze hittegolf, aangezien het kwik zaterdag mogelijk de 25 graden niet weet aan te tikken.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer zijn, waarvan drie dagen met temperaturen van 30 graden of hoger. De eerste landelijke hittegolf van 2022 duurde acht dagen: van 9 augustus tot en met 16 augustus. Dit was tevens de eerste hittegolf in twee jaar tijd.