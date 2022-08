Landinwaarts wordt het vandaag flink heet met 31 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 34 of 35 graden worden. In de kustgebieden is het iets minder heet en in het westen steekt in de middag op steeds meer plaatsen een verkoelende wind op.

In de ochtend is het zonnig en droog. De temperatuur loopt snel op naar 25 graden op de Waddeneilanden tot 30 graden in het zuiden en oosten van het land. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind.

In de middag stijgt het kwik naar 31 tot 34 of zelfs 35 graden in de zuidoostelijke helft van het land. Op de Waddeneilanden en vlak langs de westkust is het iets minder heet.

In de loop van de middag verschijnt sluierbewolking en draait de wind vanuit het westen naar het noordwesten.

's Avonds neemt in het westen de bewolking toe en later in de avond en in de nacht naar vrijdag stijgt de kans op een onweersbui.

Volg het weer Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.