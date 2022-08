Een drie maanden oude baby is overleden in de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De doodsoorzaak moet nog worden onderzocht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid nemen het voortouw.

Alle aspecten die mogelijk een rol hebben gespeeld bij het overlijden worden onderzocht. Zo worden onder meer de beschikbare zorg en de leefomstandigheden onder de loep genomen. Daarnaast wordt bekeken of het kind al andere gezondheidsproblemen had.

De baby overleed in de nacht van dinsdag op woensdag in de sporthal die dienstdoet als noodopvang. Het personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is "diep geschokt", laat een woordvoerder weten. Onder de bewoners heerst "verdriet en onmacht". Ze krijgen passende ondersteuning.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is ook geschokt door het overlijden van de baby. "Op dit moment wordt onderzocht wat er precies is gebeurd", zegt Van der Burg daarover. "De familie en het personeel wens ik heel veel sterkte."

VluchtelingenWerk Nederland laat weten "met grote verslagenheid" te hebben kennisgenomen van het sterfgeval. "Dit is intens verdrietig en een groot verlies voor de nabestaanden. Dit nieuws komt ook in onze organisatie hard aan. In het bijzonder bij onze medewerkers en vrijwilligers ter plaatse. We leven mee met de nabestaanden van dit kindje. En we wachten het aangekondigde onderzoek af."

Bij aanmeldcentrum Ter Apel is al maandenlang sprake van grote drukte. Een deel van de asielzoekers slaapt in de sporthal, omdat het op het terrein al tijden te druk is. Afgelopen nacht sliepen zevenhonderd mensen buiten, het grootste aantal ooit.