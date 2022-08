Bij een explosie in een appartementencomplex in Zutphen zijn woensdagmiddag drie gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland tegen NU.nl. Twee van de gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Door de kracht van de explosie is het pand flink beschadigd. Een deel van de gevel en een voordeur zijn weggeblazen. Ook het dak heeft schade en de achtergevel is gedeeltelijk verdwenen.

De brandweer zal nog zoeken naar eventuele andere slachtoffers, meldt de veiligheidsregio. Omdat het pand door de explosie instabiel is geworden, komt een specialistisch team van de brandweer het stutten.

Mogelijk een gasexplosie

De Stentor schrijft dat het om een gasexplosie gaat. Dat kan de veiligheidsregio niet bevestigen. Volgens de brandweer is er geen brand meer.

Zowel de politie als ambulance en brandweer zijn ter plaatse. De precieze omvang van de schade is nog onbekend. Het appartementencomplex bevindt zich in de Halvemaanstraat in de Gelderse plaats.