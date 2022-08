Veiligheidsregio Groningen heeft vanaf woensdag 13.30 uur het gebruik van kampeerspullen verboden rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daaronder vallen bijvoorbeeld tenten, overkappingen en andere spullen om te overnachten. Alle kampeermiddelen moeten onmiddellijk worden verwijderd van het terrein, staat in een noodverordening.

De afgelopen nachten sliepen steeds honderden asielzoekers buiten de hekken van het aanmeldcentrum. Dinsdagnacht ging het om een recordaantal van zevenhonderd mensen. Daarbij ontstonden "vele onderlinge irritaties en spanningen tussen de asielzoekers", aldus de veiligheidsregio.

Uiteindelijk leidden die tot ruzies en grote vechtpartijen met steekwapens. Ook tentharingen werden als wapen gebruikt.

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wees het gebied voor het aanmeldcentrum afgelopen vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Er volgde extra cameratoezicht, maar de tenten verhinderden het zicht.

De tenten die werden uitgedeeld aan de asielzoekers zouden van de buitenwereld afgeschermde plekken zijn, wat tot onveilige situaties kan leiden. Ook konden mensen er verboden middelen, gestolen goederen en wapens in verstoppen, stelt de veiligheidsregio.

De beige luifels van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zelf mogen wel blijven staan.

Burgerinitiatief leverde tweehonderd tenten

Vorige week maandag werden tweehonderd tenten uitgedeeld bij het opvangcentrum, maar deze moesten een dag later weer worden ingeleverd bij de gemeente, omdat ze voor sociale onveiligheid zouden zorgen. Initiatiefnemer Willem Straat zou de tenten terugkrijgen, maar kreeg dinsdag te horen dat het OM er beslag op had gelegd. "En nu ligt er ineens een noodverordening. Dat is bijzonder."

"Door de noodverordening heb ik niet het gevoel dat ik in dialoog kan met de gemeente waarom ik vind dat de tenten er moeten staan. Het is gewoon verboden. Dat is jammer, want dat gaat over de rug van inmiddels nu 700 mensen die buiten in een veld moeten slapen."

Rode Kruis ziet slechte hygiëne en medische klachten

De asielzoekers slapen op het veld, omdat er elders in het land geen plek voor ze is. Ook kiest een deel van de asielzoekers ervoor om buiten te slapen in de hoop zo eerder aan de beurt te komen in het aanmeldcentrum.

Het Rode Kruis opende zijn humanitaire servicepunt woensdag later op de dag dan gebruikelijk, omdat er te weinig personeel zou zijn voor de grote aantallen asielzoekers. Vorige week was het hulppunt gesloten vanwege de onveilige situatie. De hulporganisatie wilde woensdag voorkomen dat er te lange rijen zouden ontstaan.

"We zien mensen die wonden op hun voeten hebben van het lopen, mensen met huiduitslag door slechte hygiëne en mensen met klachten als keel- en hoofdpijn", aldus het Rode Kruis. "Belangrijk is dat er nu snel een goede oplossing wordt gevonden en mensen niet meer buiten slapen."

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) is "volop bezig" met een tijdelijke extra opvanglocatie in de buurt van Ter Apel. De bewindsman weet niet zeker of het lukt en zegt wel gesprekken te voeren. "Ik hoop het, maar voor verwachten heb ik iets meer nodig."