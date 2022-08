Een recordaantal asielzoekers sliep in de nacht van dinsdag op woensdag buiten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het betekent niet dat er voor al deze zevenhonderd mensen geen opvangplek was. Sommigen kiezen er zelf voor om buiten te slapen. Waarom doen ze dat?

Ter Apel is het begin van de asielketen in Nederland. Elke asielzoeker die in Nederland aankomt, moet naar dit Groningse dorp en daar de aanmeldprocedure doorlopen.

Na hun aanmelding krijgen asielzoekers een plek in een asielzoekerscentrum. Daar wachten ze af of ze een verblijfsvergunning krijgen of het land uit moeten.

Op dit moment zijn er niet genoeg mensen en plekken om alle nieuwe asielzoekers snel te helpen. Dat betekent dat ze eerst in een crisisnoodopvang moeten verblijven. Die zijn verspreid over het hele land. Zo worden asielzoekers in bijvoorbeeld gymzalen of leegstaande kantoren opgevangen.

In zo'n crisisnoodopvang moeten asielzoekers wachten tot ze aan de beurt zijn om zich aan te melden in Ter Apel. Maar er zijn niet altijd genoeg plekken in het land om asielzoekers op te vangen. Daardoor moeten sinds mei mensen soms op het grasveld voor het aanmeldcentrum slapen.

Drukte voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Drukte voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Foto: ANP

Maar asielzoekers kiezen er soms ook zelf voor om buiten te slapen. Hoeveel mensen daar zelf voor kiezen, is niet duidelijk. Volgens Koen Schuiling, voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, hebben asielzoekers er geen vertrouwen in dat ze snel aan de beurt komen.

De volgorde waarin asielzoekers aan de beurt komen, is niet altijd duidelijk. Degene die als eerste Nederland binnenkomt, komt niet altijd als eerste aan de beurt in Ter Apel.

"Als een andere groep zich in Ter Apel meldt, zoals kinderen of alleenstaanden, dan gaan die voor", vertelde Schuiling dinsdag in het radioprogramma Sven op 1. "Dat betekent dat mensen nog sterker het gevoel krijgen: ik moet hier in Ter Apel blijven hangen."

Aan die onduidelijkheid moet deze week een einde komen, vindt Schuiling. Hij wil dat het grasveld in Ter Apel aan het einde van deze week leeg is.

De mensen die er buiten blijven slapen, moeten volgens hem op opvangplekken in de buurt van Ter Apel kunnen wachten tot ze aan de beurt zijn in het aanmeldcentrum. Pas dan gaan ze terug naar het Groningse dorp.

Een nummertjessysteem moet ervoor zorgen dat er over de volgorde straks geen onduidelijkheid meer bestaat.

Of het plan van Schuiling lukt, is nog onduidelijk. Daarover moet het kabinet nog beslissen.

Voorzitter Koen Schuiling van de veiligheidsregio wil dat het veld in Ter Apel aan het einde van de week leeg is. Voorzitter Koen Schuiling van de veiligheidsregio wil dat het veld in Ter Apel aan het einde van de week leeg is. Foto: ANP