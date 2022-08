In de nacht van dinsdag op woensdag hebben 700 mensen buitengeslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat is veel meer dan de nachten ervoor.

Het is al maanden druk bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Eerdere nachten sliepen rond de 300 mensen buiten.

Deels omdat er geen ruimte meer binnen is en deels omdat mensen daar zelf voor kiezen. Ze hopen zo eerder in aanmerking te komen voor een asielaanvraag.

De asielstroom in Nederland is vastgelopen. De toestroom van nieuwe asielzoekers is hoog, maar nog lang niet zo hoog als rond 2015 en voor de coronajaren. Dat de instroom nu wat groter is dan eerder heeft vooral te maken met het hoge aantal nareizigers, die eerder wegens corona niet deze kant op kwamen.

Het probleem zit het vooral in de doorstroom vanuit Ter Apel. Door de woningnood zijn er nauwelijks genoeg woningen voor de asielzoekers. Ook zijn er onvoldoende opvangplekken. De regering en gemeentes zijn druk bezig met het regelen van (tijdelijke) opvang, om zo te voorkomen dat er mensen buiten moeten slapen bij Ter Apel.

Ter Apel is op dit moment het enige aanmeldcentrum in Nederland. Elke asielzoeker dient zich daar te melden. Er zijn plannen voor een tweede en derde aanmeldpunt in Nederland.

De asielproblemen zorgen voor schrijnende situaties bij Ter Apel. Dinsdag had een deel van het personeel daar genoeg van. Door de grote onvrede over de drukte legden zij hun werk tijdelijk neer. Het is niet alleen druk, ook vechtpartijen buiten zorgen voor onrust bij het aanmeldcentrum.