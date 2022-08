Door de staking onder NS-personeel in Noord-Nederland is het rustig op de stations waar geen treinen rijden. "Reizigers lijken goed op de hoogte dat er geen NS-treinen rijden", zegt een NS-woordvoerder tegen NU.nl. Volgens reizigersorganisatie Rover zijn in andere delen van het land al treinen uitgevallen door de staking.

Station Groningen ligt er woensdagochtend vrijwel verlaten bij. Hier en daar loopt een reiziger. Het gaat hierbij vooral om mensen die met de treinen van Arriva reizen.

"Het is al de hele ochtend rustig op de stations waar de staking is", zegt de NS-woordvoerder. Volgens haar waren er "weinig reizigers" die van plan waren om met een NS-trein te reizen.

Werknemers van de NS staken in Noord-Nederland van woensdag 4.00 uur tot donderdag 4.00 uur. Door de actie rijden woensdag de hele dag vrijwel geen NS-treinen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.

Hinder op het spoor

In de rest van het land zijn ook treinen uitgevallen

Ook buiten het gebied waar NS-personeel woensdag staakt, vallen treinen uit, zegt een woordvoerder van reizigersorganisatie Rover. Hij zegt dat het nog te vroeg is om een scherp beeld te krijgen van de gevolgen van de staking in het noorden. Maar volgens hem is er een duidelijke impact op het treinverkeer in de rest van het land.

"Zo zien we onder meer dat er minder treinen rijden tussen Amersfoort en Den Haag en dat er treinuitval is tussen Schiphol en Enschede. Ook tussen Utrecht en Almere en tussen Rotterdam en Utrecht hebben we treinuitval gezien."

Het gaat volgens een woordvoerder van de NS om treinen die "verbonden zijn met het stakingsgebied". Ook is er volgens hem hier en daar sprake van uitval van NS-treinen door personeelstekort en werkzaamheden die al gepland stonden.

De aangepaste dienstregeling die was aangekondigd voor de rest van het land wordt volgens de woordvoerder wel bijna volledig gereden. "Er is nauwelijks impact op de rest van het land. De dienstregeling gaat nagenoeg zoals we die voor ogen hadden."

Treinen keren om in het midden van het land

Om het noorden te omzeilen, rijden NS-treinen woensdag tot aan Olst, 't Harde en Almere Oostvaarders, om vervolgens weer zuidwaarts te keren. De vervoerder had eerder aangegeven zich in te spannen een aantal treinen te laten rijden van en naar Groningen en Leeuwarden.

Die intercity, die vanuit de Randstad via Zwolle gaat, rijdt inderdaad, aldus de woordvoerder. Hoe vaak de intercity rijdt, kon de NS woensdagochtend nog niet zeggen. "Het advies aan mensen die de trein willen nemen is: check de reisplanner voor wanneer die rijdt."

Andere delen van het land volgen

Op de weg is in het noorden van het land volgens de ANWB weinig tot niks te merken van de staking bij de NS. Volgens een woordvoerder is het verkeersbeeld er niet anders dan normaal. Hij tekent wel aan dat het in deze regio nog zomervakantie is.

Na het noorden is vrijdag West-Nederland aan de beurt. Donderdagmiddag wordt meer bekend over de details van deze actie. Maandag staakt het personeel in Noordwest-Nederland, waar onder meer Amsterdam onder valt. Dinsdag staat Midden-Nederland op de planning en woensdag wordt er gestaakt in Oost- en Zuid-Nederland.