Een deel van het personeel van het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft gisteren het werk neergelegd. Dat melden bronnen in het centrum aan het Dagblad van het Noorden. Reden is de grote onvrede over de drukte bij het aanmeldcentrum die tot schrijnende situaties leidt.

Van honderden mensen die buiten moeten slapen tot vechtpartijen en aanhoudingen. Het zijn problemen die de personeelsleden van het aanmeldcentrum al maandenlang van dichtbij meemaken.



Voor een deel van de werknemers was gisteren de maat vol. Ze legden uit protest het werk neer, zo bevestigt COA-woordvoerder Jacqueline Engbers. "Er is gesproken over hoe het verder moet. Dat kun je een werkonderbreking noemen."

Wat medewerkers vooral raakt, zegt Engbers, is dat ze mensen aan de poort moeten weigeren. "We zijn er om mensen op te vangen, niet om ze op de stoep te laten staan. Op een zeker moment denk je: ben ik nou hier voor bij het COA gaan werken?"

De onvrede sluimerde vanwege vele veranderingen in het asielbeleid en versoberde voorzieningen al langer, zegt de COA-woordvoerder. "Nu zitten we weer met de druk dat we mensen die aankomen niet kunnen opvangen, al maandenlang. Op een zeker moment vraag je je af: waar doe ik het voor?"

De opstoppingen voor de poort zorgen geregeld voor opstootjes die de beveiliging amper meer de baas is en waarvoor de politie vaak te laat komt. Maandag was er een aanhouding na een vechtpartij, waarbij een mes in beslag was genomen. Gisteren was er volgens asielzoekers in het kamp opnieuw een aanhouding, nu van een Marokkaan die illegaal het kamp was binnengekomen.