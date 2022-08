De emoties liepen hoog op toen inwoners van Albergen dinsdagavond met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) praatten over het asielzoekerscentrum dat binnenkort in het Twentse dorp komt. Ze vrezen voor hun veiligheid, bleek in de speciale raadsvergadering. "Waarom zou u dan niet meer veilig over straat kunnen?", reageerde hij op de onrust.

Vorige week werd duidelijk dat het kabinet opdracht heeft gegeven aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om een hotel in Albergen te kopen. Daar moeten op korte termijn tweehonderd asielzoekers in worden ondergebracht.

Na meerdere protesten afgelopen week liepen ook tijdens de druk bezochte raadsvergadering de emoties hoog op. De uitleg van Van der Burg werd soms met gejoel uit de zaal beantwoord.

Meerdere mensen die het woord kregen tijdens de vergadering maakten zich zorgen over de veiligheid in Albergen, dat ruim drieduizend inwoners telt. De veiligheid van vrouwen en kinderen werd genoemd. Ook zei iemand dat haar schoonmoeder van 87 straks de hond niet meer in de tuin durft uit te laten.

"Waarom zou u niet veilig over straat kunnen als er een asielzoekerscentrum is? Dat gaat op de meeste plekken goed", reageerde Van der Burg. "Ja, er is een groep die zich misdraagt, net zoals ook een groep autochtone Nederlanders zich misdraagt. Niet alle asielzoekers zijn dieven en plunderaars. En het lijkt me stug dat er in Albergen nooit iets gestolen is."

Toen de staatssecretaris zei dat de dochters van Albergers ook lastiggevallen kunnen worden door inwoners uit de eigen gemeenschap zorgde dat voor rumoer in de zaal.

64 Staatssecretaris over onveilig gevoel bij azc: 'Zwaar klote, maar onnodig'

Van der Burg wil niet 'onderhandelen'

Van der Burg benadrukte dat hij dinsdagavond niet kwam "onderhandelen" in Tubbergen. Hij sprak wel de hoop uit om binnenkort met het college in gesprek te gaan hoe verder invulling te geven aan de komst van het asielzoekerscentrum. Toen de staatssecretaris vertelde dat hij nog niet op de plek had gekeken, klonk er hoongelach uit de zaal.

De verwachting is dat over vijf weken het papierwerk rond is en de eerste asielzoekers in Albergen kunnen worden opgevangen. In het gebouw kunnen tweehonderd mensen verblijven. Dat zijn in eerste instantie alleen statushouders.

Als ook buiten op het terrein van het toekomstige asielzoekerscentrum units staan, is er plek voor in totaal driehonderd asielzoekers. Maar de procedure om dat voor elkaar te krijgen duurt langer, zei Van der Burg.

Van der Burg kreeg wel applaus toen hij zei dat de huidige asielcrisis de schuld is van "de politiek en niet van de burgers". Na de toestroom van duizenden Syriërs in 2015 zijn asielzoekerscentra te snel gesloten. "Dat hadden we veel beter kunnen doen", vond Van der Burg. "Als politiek hebben we dat niet goed gedaan."