In het oosten en zuiden van het land is een nieuwe regionale hittegolf op komst. Bij meetstations in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noordoost-Brabant werd het dinsdag zeker 30 graden. De komende dagen wordt het minstens net zo warm, verwachten meteorologen van Weeronline en Weerplaza. Mede daardoor gaat augustus de boeken in als een van de warmste ooit gemeten.

De gemiddelde temperatuur in augustus in De Bilt is nu 20,2 graden. Alleen in 2020 (20,4 graden) en in 1997 (20,5 graden) was het nóg warmer in de zomermaand.

In delen van Limburg en Noord-Brabant ligt de gemiddelde maandtemperatuur nog hoger. Zo kan het Limburgse Arcen uitkomen op een gemiddelde van 21,2 graden, wat een nieuw record zou zijn. Ook in Maastricht, Vlissingen, Eindhoven, Twente en Hupsel kunnen records gevestigd worden.

Hupsel is sowieso al bezig aan een bijzondere reeks. Daar is de hittegolf die begin augustus begon nog niet geëindigd. Sinds 8 augustus was het constant minimaal 25 graden in het Gelderse dorp. Dinsdag werd het er met 30,3 graden voor de zevende keer minimaal 30 graden.