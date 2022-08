Het terrein voor het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel moet vrijdag weer leeg zijn. Dat zei Koen Schuiling, voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, dinsdag in het radioprogramma Sven op 1. Al wekenlang verblijven en slapen honderden asielzoekers op het veld.

In de nacht van maandag op dinsdag brachten vierhonderd mensen voor het aanmeldcentrum de nacht door. De nacht ervoor was de groep ongeveer even groot.

Ze slapen op het veld, omdat er elders in het land geen plek voor ze is. Ook kiest een deel van de asielzoekers ervoor om buiten te slapen in de hoop zo eerder aan de beurt te komen in het aanmeldcentrum.

Schuiling wil dat er vrijdag plekken in de buurt van Ter Apel zijn gecreëerd waar de wachtende asielzoekers kunnen verblijven. Ze krijgen dan een nummer en keren pas terug naar Ter Apel als ze de aanmeldprocedure kunnen doorlopen.

De voorzitter van de veiligheidsregio zegt dat de wachten er geen vertrouwen meer in hebben dat ze geholpen zullen worden. Volgens hem gaat dat verhaal rond onder de asielzoekers en "dat geeft spanningen".

Het is volgens Schuiling belangrijk dat het vertrouwen van de wachtende asielzoekers herwonnen wordt. Als er voldoende opvangplekken zijn en mensen er nog steeds voor kiezen om op het veldje in Ter Apel te overnachten, dan dwingen boa's of politieagenten asielzoekers mogelijk om mee te gaan naar een opvanglocatie.