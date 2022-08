De stier die maandag in het Achterhoekse Westendorp losbrak en spoorloos verdween, is dinsdagochtend zelf teruggekeerd naar zijn stal, meldt de politie.

In het dorp werd groot alarm geslagen toen maandag drie stieren losbraken. Twee werden al snel gevangen. De derde en tevens grootste stier ontweek een auto die het pad moest blokkeren. Het dier sprong over de motorkap van de auto.

De politie rukte maandag groots uit om hem te vangen. De grote stier zou namelijk gevaarlijk zijn. In de zoektocht naar het vermiste dier zette de politie zelfs een drone in. Ook stuurde de politie een Burgernet-melding uit. Daarin stond de oproep om 112 te bellen als je de stier zou treffen.

Maandag in de loop van de dag gaf de politie de zoektocht met de drone op. "Nu we niet meer weten waar het dier is, heeft het geen zin om lukraak met een drone te vliegen", zei een politiewoordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Het dier verdween maandag rond 10.30 uur en dinsdagochtend liep hij terug naar zijn stal aan het Ehringveld. Hij was dus bijna 24 uur weg.