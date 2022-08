In de ochtend is het wisselend bewolkt en zo'n 14 tot 17 graden. In het westen kan een licht buitje vallen. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.

In de middag blijft het overal droog en wordt het 25 graden in het noordwesten en 27 tot 29 graden in het binnenland. De wind waait uit het zuidwesten en is matig.



Woensdag is het vrij zonnig en droog. De temperatuur loopt dan op naar 27 tot 31 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig.