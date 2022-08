Blijf deze week thuis op de dagen dat het NS-personeel gaat staken. Die oproep doet reizigersorganisatie Rover aan de vooravond van een aangekondigde estafettestaking, schrijft De Telegraaf.

De estafettestaking is het gevolg van het stuklopen van cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de NS. Het personeel start woensdag met staken in de regio Noord-Nederland, in de dagen erop zijn de andere regio's aan de beurt.

"In principe gaat het om personeel ten noorden van de lijn Lelystad-Zwolle", zegt directeur Freek Bos van Rover tegen De Telegraaf. "Maar als er bijvoorbeeld treinen op een rangeerterrein in Lelystad staan die eigenlijk in Brabant moeten rijden, komen die daar ook niet. Dat betekent dus dat de hele boel in het honderd kan gaan lopen."

En dus roept Rover mensen op voorhand op naar alternatieven te zoeken om ergens te komen, of gewoon thuis te gaan werken. "Je loopt anders het risico ergens vast te lopen. Neem het zekere voor het onzekere, om te voorkomen dat je straks ergens op een perron komt te staan en geen kant meer uit kunt", aldus Bos, die hoopt dat de bonden en NS elkaar snel zullen vinden in het conflict.

Maar een akkoord is nog lang niet in zicht. Vakbond FNV Spoor dreigt nu al met landelijke stakingen mocht de NS na deze regionale stakingen nog niet te willen voldoen aan de cao-eisen van de vakbond.