Kankerpatiënten hebben een grotere kans op overleving van de ziekte dan tien jaar geleden. Dat meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKLN) maandag. Van de patiënten die tussen 2001 en 2011 kanker kregen, overleed nog 42 procent binnen vijf jaar. Dat percentage is dankzij betere behandelingen en diagnoses gedaald tot 34 procent.

De overlevingskansen variëren sterk per soort kanker, zo blijkt uit onderzoek. Voor borstkanker, prostaatkanker, huidkanker en sommige vormen van lymfeklierkanker geldt een relatief hoge overlevingskans. Voor deze types geldt dat 75 procent of meer hier na vijf jaar niet is overleden.



Wat minder overlevingskansen hebben patiënten met darm-, blaas-, nier-, hoofd-hals- en baarmoederhalskanker na vijf jaar. De groepen met de laagste overlevingskansen (minder dan 30 procent overleeft deze na vijf jaar) hebben longkanker, maagkanker, slokdarmkanker, alvleesklierkanker en acute myeloïde leukemie.

De conclusies komen van het Integraal Kankercentrum Nederland, dat een landelijke databank bijhoudt. In de cijfers is rekening gehouden met overlijden door andere oorzaken.