De TU Delft heeft twee studentenverenigingen bestraft voor drie incidenten, onder meer tijdens ontgroeningen. Zo zouden eerstejaars vorig jaar met kaarsvet zijn overgoten en werd haar in brand gestoken. Ook werd een naakt slachtoffer in scherven op de grond geduwd nadat zijn kleding van zijn lijf was gerukt.

Het gaat om het Delftsch Studenten Corps (DSC) en Virgiel. De universiteit geeft aan dat er "zorgen" zijn over de cultuur bij beide verenigingen, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van studentennieuwsblad Delta.

Een intern onderzoek zou bovendien hebben aangetoond dat de verenigingen de "zaken niet op orde hebben". Daarom krijgen beide partijen een officiële waarschuwing. Als in de komende drie jaar opnieuw problemen aan het licht komen, worden zij niet meer erkend als officiële studentenvereniging en wordt financiële steun beperkt.

Voor DSC gelden aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat de studentenvereniging "transparanter" wordt. De universiteit maakt zich in het bijzonder zorgen om het "fysieke welzijn" van kandidaat-leden binnen DSC. Een groep van acht personen binnen de vereniging moet de rechten van eerstejaars gaan handhaven.

Bij DSC vonden vorig jaar de incidenten met het kaarsvet en het in brand gestoken haar plaats. President Olivier Abbenhuis schrijft in een reactie in Delta dat zij zich niet herkennen in de incidenten die werden gemeld via een anoniem persoon. "Wij nemen elke klacht serieus, maar na grondig intern onderzoek hebben wij dit incident niet kunnen plaatsen."

Virgiel wordt gestraft vanwege een mishandeling eerder dit jaar. Bij een "rugbyborrel" eerder dit jaar werd een jongen door vijf leden naakt gestript en op de grond geduwd, waar hij in scherven terechtkwam. De TU Delft vindt het "te gek voor woorden" dat niemand ingreep.

Voorzitter Lucas Honée zegt in een reactie dat hij "geschrokken" is van het "betreurenswaardige incident", schrijft Delta. Hij zegt de sancties te accepteren en hoopt dat dergelijke incidenten in de toekomst niet meer plaatsvinden. Ook is zijn vereniging nog op zoek naar vier van de vijf daders.