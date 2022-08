In het Zuid-Groningse dorp Kiel-Windeweer heeft de politie een lichaam gevonden. Dat gebeurde tijdens een onderzoek op een terrein waar zondag vermoedelijk drugsafval werd ontdekt.

De politie kan niets zeggen over de identiteit van de overledene. En ook niet of hoe of zij precies is overleden.

Bij de vermoedelijke vondst van het drugsafval zijn zondag twee verdachten aangehouden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) onderzoekt om wat voor stoffen en spullen het precies gaat.