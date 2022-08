In het Achterhoekse Westendorp is maandag een stier losgebroken. De politie heeft een Burgernetmelding verstuurd om mensen voor het gevaarlijke dier te waarschuwen.

In eerste instantie ontsnapten twee stieren en een koe uit hun stal, maar twee van de dieren konden al snel worden teruggeleid naar de weide.

De grootste stier wist wel te vluchten. Volgens Omroep Gelderland sprong hij over de motorkap van een auto die de weg van het dier moest blokkeren.

Volgens een politiewoordvoerder is de stier rond 10.30 uur voor het laatst gezien. Sindsdien is het dier spoorloos. De politie houdt de omgeving in de gaten in de hoop het dier terug te vinden. Daarbij wordt een drone ingezet.

In de Burgernetmelding roept de politie mensen die de stier zien, op om hem niet zelf te proberen te vangen. "Bel dan 112", is het dringende advies.