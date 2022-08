Het is wederom zo druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dat asielzoekers buiten moeten slapen. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) spreekt in gesprek met NU.nl van "een vergelijkbaar beeld" ten opzichte van eerdere nachten.

Dat houdt in dat om en nabij de driehonderd mensen in Ter Apel buiten slapen. In de nacht van zaterdag op zondag ging het immers om zoveel mensen en in de nacht ervoor waren het er zo'n 250.

Bij die aantallen moet een kleine kanttekening worden geplaatst, omdat asielzoekers soms ook vrijwillig ervoor kiezen om buiten te slapen. Dat gaat meestal echter om kleinere groepen.

De mensen slapen onder meer onder de luifels die ter beschutting zijn geplaatst. Het COA probeert hele dagen extra opvangplekken te regelen voor de asielzoekers, maar kan ze simpelweg nergens anders in Nederland kwijt.

De drukte bij het aanmeldcentrum leidde eerder tot onrust en vechtpartijen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wees het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld preventief gefouilleerd kan worden.