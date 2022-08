Bram Peper, voormalig burgemeester van Rotterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken, is zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden. Het had niet veel gescheeld of Peper had carrière gemaakt in het voetbal, maar zijn keuze voor de politiek zorgde ervoor dat dat niet gebeurde. Een profiel.

Peper werd geboren op 13 februari 1940 en groeide op in een Haarlems arbeidersmilieu. Zijn vader was metaalbewerker en het gezin waarin Peper opgroeide had niet veel geld.

De jonge Haarlemmer had talent voor voetbal en speelde ooit als semiprof een interland met het Nederlands amateurelftal tegen Zwitserland. Hij had carrière in het voetbal kunnen maken, maar koos voor een studie.

Peper studeerde sociale wetenschappen, economie en sociologie in Amsterdam en Oslo. Na zijn studie ontwikkelde hij politieke ambities. Begin jaren zeventig trad hij als beleidsadviseur toe tot het landelijk bestuur van de Partij van de Arbeid (PvdA).

Hij schreef belangrijke toespraken voor andere, prominente PvdA-politici. In 1981 maakte hij voor PvdA-leider Joop den Uyl de Paradiso-rede. Daarin waarschuwde Den Uyl voor de opkomst van wat hij "Nieuw-Rechts" noemde, tegenwoordig bekend als het neoliberalisme. Veertien jaar later schreef hij een toespraak voor de toenmalige premier Wim Kok.

Niet iedereen was blij met Pepers benoeming tot burgemeester

In 1982 werd Peper burgemeester van Rotterdam. Met zijn benoeming was niet iedereen blij. Op het stadhuis kregen velen een andere functie, waarmee Peper zich niet geliefd maakte. Ook stapelden de incidenten waarbij hij betrokken was zich op.

Zo reed hij met zijn dienstauto over een busbaan en foeterde hij een agent uit die hem daarvoor aanhield. Ook moest hij afkicken van overmatig drankgebruik. Hij werd nooit echt geliefd onder de Rotterdammers.

Maar Peper ontwikkelde wel een duidelijke visie voor de stad. Hij wilde van Rotterdam een wereldstad maken waar niet alleen gewerkt werd, maar ook geleefd.

Onder Peper kreeg de stad een uitgebreide skyline en werd de Erasmusbrug gebouwd. Ook zorgde hij mede voor de sluiting van Perron Nul, een plek naast het centraal station waar gratis methadon werd verstrekt aan heroïneverslaafden. De plek stond bekend als een onveilige plaats in de stad.

Mark Rutte reageerde zaterdag op het overlijden van Peper. "Er zal altijd een Rotterdam voor en na zijn tijd zijn. Hij maakte van Rotterdam een van de modernste steden ter wereld", schrijft de minister-president op Twitter.

Peper deed verhalen over bonnetjesaffaire af als 'lariekoek'

Peper bleef tot 1998 in functie. Na zestien jaar burgemeesterschap vertrok hij naar Den Haag voor een ministerspost in het tweede kabinet-Kok. Maar het verleden bleef de kersverse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties achtervolgen. Als Rotterdamse burgemeester zou Peper op grote voet hebben geleefd en voor 100.000 gulden hebben gefraudeerd.

Peper deed de verhalen, die bekend kwamen te staan als de 'bonnetjesaffaire', af als "lariekoek" en "verzonnen flauwekul". Maar als minister van Binnenlandse Zaken zat hij in een moeilijk parket. Hij was namelijk verantwoordelijk voor de integriteit van ambtenaren en voor het toezicht op de financiën van gemeenten. Hij trad af als minister, naar eigen zeggen om zich te kunnen verweren tegen de beschuldigingen.

Uiteindelijk oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat een onderzoek van KPMG naar de affaire "onvoldoende en onjuist" was. Er kwam een schikking, maar volledig eerherstel kreeg de ex-minister niet.

Weer in wetenschappelijke kringen

Peper begaf zich weer in wetenschappelijke kringen, liever dan zich weer als politiek strateeg te ontpoppen. Hij doceerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gaf daarnaast nog een enkel interview. Maar de hoogleraar die eens de stad van zijn universiteit bestuurde, zette een punt achter zijn publieke leven.

Peper overleed zaterdag op 82-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam. Hij was drie keer getrouwd en laat drie kinderen na. Zijn derde huwelijk was met Neelie Kroes, voormalig minister van Verkeer en Waterstaat en lid van de VVD. In 2003 gingen hij en Kroes uit elkaar.