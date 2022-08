Aan boord van een schip in een droogdok in Schiedam is in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.00 uur brand uitgebroken. De brandweer bestrijdt het vuur bij Damen Shiprepair en verwacht nog enkele uren bezig te zijn met blussen.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kwam er flink wat rook en stank vrij, die over een nabijgelegen woonwijk trok. Omwonenden die last hadden van de rook werden aangeraden deuren en ramen te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Dat advies is inmiddels ingetrokken.

Rond 4.45 uur ging het beveiligingsalarm van het schip af en was de scheepshoorn in de omgeving te horen. Die is korte tijd later uitgeschakeld, aldus de woordvoerder.

De brand brak volgens de woordvoerder uit tijdens werkzaamheden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Volgens hem zijn de eerstehulpdiensten vertrokken en is er niemand gewond geraakt. Het aanwezige personeel kon zichzelf in veiligheid brengen.

Het schip met een lengte van 138 meter kwam op 8 augustus in Schiedam aan. Het schip komt uit Canada en is in Nederland voor onderhoud.