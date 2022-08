De ochtend begint met lokaal wat mist, maar daarna is het een vrij zonnig begin van de zondag. Alleen in het noordwesten en westen is het meer bewolkt, met kans op lichte regen.

Vanmiddag zien we in het hele land stapelwolken, met afwisselend zon. Het wordt maximaal 23 graden en er waait een matige westenwind.

Maandag wordt het 23 tot 27 graden en zonnig. Er zal dan alleen op een enkele plek een bui vallen. Er staat dan een matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind.

