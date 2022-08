Bram Peper, voormalig burgemeester van Rotterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag laten weten aan het ANP.

Peper is 82 jaar geworden. Hij woonde in Rotterdam en overleed zaterdagmiddag na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn naasten.

Bram Peper was van 1982 tot 1998 burgemeester van Rotterdam. Daarna werd hij minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet-Kok.