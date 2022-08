Bram Peper, voormalig burgemeester van Rotterdam en oud-minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag laten weten aan het ANP.

Peper is 82 jaar geworden. Hij woonde in Rotterdam en overleed zaterdagmiddag na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn naasten.

In 1982 werd Peper burgemeester van Rotterdam. Na zestien jaar burgemeesterschap vertrok hij naar Den Haag voor een ministerspost in het tweede kabinet-Kok.

De PvdA reageert op Twitter op het overlijden van Peper, die jarenlang politiek actief was voor de sociaaldemocratische partij. "We gaan zijn scherpe blik en enorme betrokkenheid missen", meldt de PvdA. "Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden."

Partijleider Attje Kuiken spreekt van een "zeer verdrietig bericht". Peper "stond aan de basis van het Rotterdam zoals we het nu kennen en zal door ons en veel Rotterdammers en Nederlanders worden gemist", schrijft ze. "Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden."

Ook premier Mark Rutte heeft gereageerd op het overlijden. "Er zal altijd een Rotterdam voor en na zijn tijd zijn", zei Rutte.

Volgens Rutte maakte Bram Peper "van Rotterdam een van de modernste steden ter wereld." De premier roemt Peper als "een kundig bestuurder en een goede vriend" en wenst zijn naasten "veel sterkte toe met dit grote verlies".