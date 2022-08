De droogte in ons land zal de komende week weer toenemen, meldt Weeronline. Het gemiddelde neerslagtekort stijgt waarschijnlijk naar ongeveer 290 millimeter.

Dat is volgens het weerbureau vergelijkbaar met de situatie in het zeer droge jaar 2018 en die in 1921. Het recordjaar 1976 kende in deze tijd van het jaar een neerslagtekort van ruim 350 millimeter.

Komende week wordt maar weinig regen verwacht. Maandag trekken een aantal buien over het land, maar die leveren niet veel neerslag op - hooguit plaatselijk. Na maandag wordt het zomers warm, is er veel zon en valt maar sporadisch een bui.

"Richting het volgende weekend wordt de verwachting onzeker. Sommige weermodellen berekenen dan stevige buien, maar of ze echt komen is nog zeer de vraag", zegt Weeronline.