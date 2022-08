Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en met 20 tot 25 graden is het aangenaam zomerweer.

Zaterdag kan er eerst lokaal mist voorkomen, maar al snel breekt de zon overal door. In de loop van de ochtend ontstaan op steeds meer plaatsen stapelwolken. Uitgezonderd zijn de kustgebieden, daar blijft het zonnig.

De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig.

