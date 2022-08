FNV Jeugdzorg laat weten het besluit over eventuele acties in de jeugdzorg voorlopig uit te stellen. Eerder eiste de vakbond van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) dat structureel 400 miljoen euro extra uitgetrokken wordt. Vrijdag verloopt een ultimatum daarvoor, maar eventuele acties blijven voorlopig dus nog even uit.

FNV Jeugdzorg wil dat het geld gebruikt wordt om duizenden nieuwe jeugdbeschermers aan te nemen. Het ultimatum verliep vrijdag om 17.00 uur. Als Weerwind zich daar niet aan hield, zouden er acties volgen.

Volgens een FNV-woordvoerder heeft het ministerie inmiddels in een brief gevraagd daarmee te wachten, omdat er maatregelen in de maak zijn. Maar uit eerste reacties van FNV-leden zou blijken dat dat verzoek niet in goede aarde valt. Mogelijk volgen er dus toch acties, maar dat besluit moet nog genomen worden.

Mensen die als jeugdbeschermer werken hebben gemiddeld twee keer meer cliënten dan verantwoord is. Dat beweerde de vakbond onlangs op basis van een rondvraag onder ruim vierhonderd jeugdbeschermers.

Eerder onderzoek zou volgens FNV uitwijzen dat een jeugdbeschermer niet meer dan acht tot negen gezinnen kan begeleiden. De rondvraag toonde aan dat iedere professional nu gemiddeld achttien gezinnen bijstaat, ongeveer twee keer zoveel dus. FNV zegt dat er vijfduizend nieuwe jeugdbeschermers nodig zijn om de werkdruk te verlichten.

Naast 400 miljoen euro wil de vakbond ook dat Weerwind met een landelijke norm komt die duidelijk maakt hoeveel gezinnen een jeugdbeschermer mag begeleiden. FNV pleit voor een maximum van acht gezinnen per medewerker.