Het hulppunt van het Rode Kruis bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel gaat maandag weer open. De hulporganisatie zegt tegen NU.nl dat het beveiliging heeft geregeld voor haar medewerkers. Vanwege meerdere incidenten, waaronder een vechtpartij zondag, was het steunpunt sinds maandagmiddag gesloten.

Dankzij de beveiliging is het volgens het Rode Kruis mogelijk om maandag weer open te gaan. Bovendien is de trailer van het Rode Kruis verplaatst naar een andere plek, laat de hulporganisatie weten. Daardoor is de post "beter toegankelijk voor zowel de Rode Kruis-medewerkers als de mensen die hulp nodig hebben".

Vrijdag maakte de gemeente Westerwolde bekend dat het extra veiligheidsmaatregelen neemt bij het overvolle aanmeldcentrum. Het veld voor het opvangcentrum is aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er komt extra cameratoezicht.

De hulporganisatie is "blij dat er aandacht is voor de veiligheid van de mensen voor het hek van Ter Apel door de extra maatregelen die worden genomen door de gemeente Westerwolde".

Het Rode Kruis opende begin augustus een zogenoemd humanitair servicepunt (HSP) bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar konden wachtende asielzoekers terecht voor eerste hulp, informatie en "een luisterend oor". Het Rode Kruis is "opgelucht" dat het die hulp weer kan gaan bieden.

De opening is nog wel onder voorbehoud. Bij "onvoorziene extreme omstandigheden" blijft de post gesloten, meldt het Rode Kruis.