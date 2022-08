Drie Amsterdamse drillrappers zijn vrijdag veroordeeld tot celstraffen van tussen de tien en achttien maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan wapenbezit en twee van hen ook aan opruiing.

De veroordeelden komen uit Amsterdam. Twee van hen zijn 19 jaar en de derde is 24 jaar. In februari van dit jaar namen ze een kalasjnikov, drie pistolen en munitie mee naar een parkeerplaats in het Amsterdamse Bos. Een agent die in de buurt was, betrapte hen. Een van de verdachten kon die nacht nog worden gearresteerd.

Uit politieonderzoek bleek dat twee van de verdachten al gezocht werden door de politie in verband met een onderzoek naar wapens in drillrapvideo's. Later werd de tweede verdachte door een politiehond opgespoord. De derde verdachte meldde zich zelf bij de politie.

De kalasjnikov en de munitie werden diezelfde nacht nog gevonden in een tas in de bosjes. Een dag later vonden agenten ook de pistolen. Tijdens latere huiszoekingen vond de politie nog een kalasjnikov die te zien was in een drillrapvideo. In die bewuste video riepen twee van de aangehouden verdachten op tot geweld.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder deze maand celstraffen tot vier jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank achtte slechts een deel van de aanklachten van het OM bewezen en legde daarom aanmerkelijk lagere straffen op.

Toch neemt de rechtbank de zaak hoog op. Die vindt het naar eigen zeggen "belangrijk dat tegen het verspreiden van een dergelijke opruiende video streng wordt opgetreden".