Westerwolde neemt extra veiligheidsmaatregelen bij het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dat meldt de gemeente vrijdagmiddag. Het veld voor het opvangcentrum is per direct aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er komt extra cameratoezicht.

De politie kan door de maatregelen mensen in het gebied preventief fouilleren.

Volgens de gemeente is de "sociale veiligheid voortdurend in het geding". Ook zijn er continu zorgen over brandveiligheid en hygiëne. Door maatregelen te nemen moeten kwetsbaren en personeel van de asielopvang worden beschermd.

De situatie bij het aanmeldcentrum is de laatste tijd eerder verslechterd dan verbeterd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen persbureau ANP. Dat het Rode Kruis onlangs een humanitair servicepunt in het aanmeldcentrum sloot wegens uitgebroken vechtpartijen noemt hij "een veeg teken".

Donderdag sliepen driehonderd mensen buiten

De asielopvang in Ter Apel is al maanden overvol. Het gebeurt regelmatig dat mensen buiten moeten slapen, omdat niet voor iedereen een slaapplek kan worden gevonden. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen driehonderd mensen in de buitenlucht.

Burgemeester Jaap Velema (Westerwolde, waar Ter Apel onder valt) heeft al vaker zijn ongenoegen over andere gemeenten uitgesproken. Hij verwacht dat gemeenten elders in het land voldoende opvangplekken bieden, maar dat lukt dus lang niet altijd.

Het Rijk kan inmiddels zelf beslissen of er ergens een asielopvang komt. Deze week gebeurde dat voor het eerst in het Overijsselse Albergen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daar een hotel gekocht en wil daar vanaf volgende maand driehonderd asielzoekers tijdelijk vestigen.