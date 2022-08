Komend weekend is het aangenaam zomerweer en grotendeels droog. Zaterdag is de zonnigste dag, zondag zijn er meer wolken. Bezoekers van muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen doen er verstandig aan zich goed in te smeren met zonnebrandcrème.

Volgens Weerplaza valt zaterdagochtend landinwaarts mogelijk nog een enkele bui. In de loop van de dag komt een uitloper van een hogedrukgebied dan steeds meer boven ons land te liggen. Daardoor verdwijnen de buien en krijgt de zon meer ruimte. De meeste bewolking trekt in oostelijke richting weg.

Zeker zaterdagmiddag is het fraai zomerweer, verwacht de weerdienst. Er staat niet al te veel wind en met temperaturen tussen 19 en 24 graden Celsius is het aangenaam.

Zondag is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. De zon krijgt het zo steeds moeilijker. De temperatuur is zondag opnieuw aangenaam. De maxima liggen die dag tussen de 20 en 24 graden.

Waarschijnlijk blijft het zondag tot laat in de avond droog. Mogelijk gaat het pas in de nacht van zondag op maandag regenen.

Ook op Lowlands in Biddinghuizen blijft het zo goed als het hele weekend droog. De zon schijnt geregeld. Zaterdag wordt het met 24 graden een graadje warmer dan op zondag. Campinggangers die maandag naar huis gaan, moeten wel rekening houden met een bui.