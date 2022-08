De vier jonge mannen die verdacht werden van het gooien van glas uit een reuzenrad in Zandvoort, zijn weer op vrije voeten. De politie kan niet bewijzen dat zij vorige week vrijdag expres glas uit een gondel lieten vallen.

Twee vrouwen raakten gewond door het vallende glas. Beiden liepen letsel aan de armen op en moesten naar het ziekenhuis.

Kort na het incident vond er een opstootje plaats tussen de slachtoffers en de verdachten. Zo probeerde een vriendin van de slachtoffers foto's te maken van de groep mannen. Zij pakten haar telefoon af en liepen weg. Het toestel werd later op straat teruggevonden.

Een politiewoordvoerder meldt in gesprek met NU.nl dat er "onvoldoende bewijs" is dat de mannen met opzet het glas lieten vallen. Daarop zijn de verdachten, allen in de leeftijd van zeventien tot 24 jaar, heengezonden. Het politieonderzoek is daarmee afgerond.