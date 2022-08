In het Overijsselse dorpje Albergen is een hotel opgekocht om huisvesting te bieden aan asielzoekers. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) schreef in een Kamerbrief dat er plek is voor driehonderd mensen. Klein detail: het hotel heeft maar 28 kamers. Reden voor gebruikers van ons discussieplatform NUjij om zich af te vragen: hoe gaan de asielzoekers daarin passen?

Zelfs als elke kamer plek heeft voor vier personen haalt het kabinet bij lange na de doelstelling niet. Want in dat geval kunnen er 112 asielzoekers ondergebracht worden in het hotel, en dus geen 300.

Daar heeft het kabinet iets op bedacht. De asielzoekers verblijven tijdelijk in een hotelgebouw, maar niet in een hotel. Dat wil zeggen dat de kamers grondig op de schop genomen worden om meer ruimte te creëren. Zo worden de huidige bedden vervangen door stapelbedden en moeten groepen asielzoekers bij elkaar op de kamer slapen.

Ook buiten het bestaande pand, maar wel op het terrein van het hotel, komt opvang. Dat gebeurt in zogeheten units. Het is nog niet precies duidelijk hoe die eruit gaan zien. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat ze waarschijnlijk veel lijken op stacaravans.

Volgens de regionale krant Tubantia is er op het 10.000 vierkante meter tellende terrein voldoende ruimte voor de units. Het COA moet nog wel toestemming vragen voor de plaatsing in de vorm van een lokaal bestemmingsplan.

Dat lijkt echter een formaliteit. Vanwege de asielcrisis heeft het kabinet besloten om zelf te oordelen over de vergunningsaanvraag van het COA. Anders waren kabinetsleden bang dat de gemeente Tubbergen - waaronder Albergen valt - het plan zou afwijzen. Het is voor het eerst dat het kabinet op deze manier de touwtjes in handen neemt.

Groepen inwoners van Albergen protesteren tegen de komst van een asielzoekerscentrum in hun dorp. Zij vinden dat het aantal van driehonderd te groot is voor hun woonplaats met in totaal 3.500 mensen.